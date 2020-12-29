Консилиум врачей признал методику лечения Алисы Фрейндлих правильной

Алиса Бруновна по-прежнему находится в палате интенсивной терапии отделения реанимации.

В четверг, 21 января, состоялся консилиум с привлечением специалистов из Москвы, которые признали, что лечение Алисы Фрейндлих абсолютно правильно. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Алиса Бруновна по-прежнему находится в палате интенсивной терапии отделения реанимации (ОРиТ), ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, а на контрольном КТ отмечается положительная динамика. МСЧ №122

Также с сегодняшнего дня за актрисой закреплен индивидуальный специалист по лечебной физкультуре и массажу. Он будет поднимать Фрейндлих и переворачивать по более интенсивной схеме.

Таким образом, ни о каком ухудшении состояния, о котором сегодня сообщили некоторые СМИ, речи не идет. МСЧ №122

Алиса Фрейндлих была госпитализирована в больницу 25 декабря. Также в начале января Олег Басилашвили заболел коронавирусом.

Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова (Стас Левшин)