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Олег Басилашвили заболел коронавирусом
Сегодня, 13:25
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Олег Басилашвили заболел коронавирусом

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Артисту 86 лет.

Народный артист СССР Олег Басилашвили заболел коронавирусом. Об этом сообщил "Московский Комсомолец" со ссылкой на источник в Большом драматическом театре им. Товстоганова.

По данным издания, актер несколько месяцев не выходил из дома, но при этом где-то подхватил вирусную инфекцию. COVID-19 заразился не только он, но и жена, и дочь.

Олег Басилашвили проходит лечение в медучреждении Петербурга. О его состоянии не сообщается. 

Ранее коронавирусом заболела Алиса Фрейндлих. Несколько дней назад ее состояние оставалось тяжелым. 

Фото: vk.com/olegbasilashvili

Теги: госпитализация, коронавирус, олег басилашвили
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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