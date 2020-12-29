Народный артист СССР Олег Басилашвили заболел коронавирусом. Об этом сообщил "Московский Комсомолец" со ссылкой на источник в Большом драматическом театре им. Товстоганова.
По данным издания, актер несколько месяцев не выходил из дома, но при этом где-то подхватил вирусную инфекцию. COVID-19 заразился не только он, но и жена, и дочь.
Олег Басилашвили проходит лечение в медучреждении Петербурга. О его состоянии не сообщается.
Ранее коронавирусом заболела Алиса Фрейндлих. Несколько дней назад ее состояние оставалось тяжелым.
Фото: vk.com/olegbasilashvili
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