Артисту 86 лет.

Народный артист СССР Олег Басилашвили заболел коронавирусом. Об этом сообщил "Московский Комсомолец" со ссылкой на источник в Большом драматическом театре им. Товстоганова.

По данным издания, актер несколько месяцев не выходил из дома, но при этом где-то подхватил вирусную инфекцию. COVID-19 заразился не только он, но и жена, и дочь.

Олег Басилашвили проходит лечение в медучреждении Петербурга. О его состоянии не сообщается.

Ранее коронавирусом заболела Алиса Фрейндлих. Несколько дней назад ее состояние оставалось тяжелым.

Фото: vk.com/olegbasilashvili