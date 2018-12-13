Министр просвещения РФ поблагодарила губернатора и социальных работников Ленобласти

По словам Ольги Васильевой, Ленинградская область занимает особое место в системе образования страны.

Министр просвещения РФ поблагодарила губернатора и социальный блок Ленинградской области за организацию и проведение Всероссийского форума молодых учителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По словам Ольги Васильевой, Ленинградская область занимает особое место в системе образования страны. В регионе работают инновационные площадки образования всех уровней, внедряются современные образовательные программы, активно развивается профессиональное сообщество педагогов.

Ленинградская область стремится оказаться среди лидеров страны по качеству образования. Мы максимально участвуем своими региональными проектами в нацпроекте "Образование". Только в 2019 году на проект "Успех каждого ребенка" потратим 113 млн рублей, а на проект "Современная школа" — 625 млн рублей. В обновленные школы с современным оборудованием будет интересно ходить всем – и педагогам, и школьникам. отметил в своем выступлении на форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Система образования — очень сложный механизм, который требует постоянной смены кадров и обновления. При этом необходимо сохранять выработанную уникальность и преемственность, лучшие программы, наработки, знания", — подчеркнул глава региона. "Средний возраст учителей в Ленинградской области — 42 года. Это говорит о том, что у нас идет хороший приток молодых кадров, а значит эффективно действует целая система льгот и преференций для молодых педагогов. Ленинградская область также входит в число субъектов, где безусловно соблюдаются поручения президента России по уровню заработной платы для педагогов. добавил Александр Дрозденко

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО