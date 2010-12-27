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Эксперты: "Васильева сама оценила свою работу, назвав школьные учебники истории "дурацкими""
Сегодня, 15:41
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nastya960

Эксперты: "Васильева сама оценила свою работу, назвав школьные учебники истории "дурацкими""

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Также министр просвещения высказалась касательно мобильных телефонов в школе.

Министр просвещения Ольга Васильева в ходе одной прямой линии сделала два заявления. Эти "поразительные" заявления прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Во-первых, Васильева назвала действующие школьные учебники истории "дурацкими". Напомним, учебники допускаются к использованию в школах министерством, перечни допущенных и рекомендованных (это следующая ступень признания — не просто допуск, а рекомендация) учебников утверждаются приказами министра. Так что министр Васильева сама свою работу оценила,

– рассказали эксперты

Также министр просвещения высказалась касательно мобильных телефонов в школе. Васильева сказала, что запретить смартфоны нужно не только детям, но и учителям.

Заметно, что министр считает гаджеты чем-то таким, с чем надо бороться. Вроде наркотиков,

– подытожили специалисты

Ольга Васильева: Правительство РФ может освободить учителей от налога за выплаты в рамках проекта "Земский учитель". 

Фото: pixabay 

Теги: мейстер, министерство просвещения, ольга васильева
Категории: Лента новостей, Новости России,

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