Эксперты: "Васильева сама оценила свою работу, назвав школьные учебники истории "дурацкими""

Также министр просвещения высказалась касательно мобильных телефонов в школе.

Министр просвещения Ольга Васильева в ходе одной прямой линии сделала два заявления. Эти "поразительные" заявления прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Во-первых, Васильева назвала действующие школьные учебники истории "дурацкими". Напомним, учебники допускаются к использованию в школах министерством, перечни допущенных и рекомендованных (это следующая ступень признания — не просто допуск, а рекомендация) учебников утверждаются приказами министра. Так что министр Васильева сама свою работу оценила, – рассказали эксперты

Также министр просвещения высказалась касательно мобильных телефонов в школе. Васильева сказала, что запретить смартфоны нужно не только детям, но и учителям.

Заметно, что министр считает гаджеты чем-то таким, с чем надо бороться. Вроде наркотиков, – подытожили специалисты

Ольга Васильева: Правительство РФ может освободить учителей от налога за выплаты в рамках проекта "Земский учитель".

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