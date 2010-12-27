Ольга Васильева поддерживает идею о запрете смартфонов в школах

В конце июля во Франции приняли законопроект, запрещающий пользоваться мобильными телефонами в начальных и средних классах.

Министр просвещения России Ольга Васильева согласна с тем, что в российских школах ученикам нужно запретить использоватб смартфоны и прочие гаджеты. Об этом сообщают российские СМИ.

Мое мнение какое: французы это делали долго, но правильно, у нас это школы делают и мы будем поощрять. Я считаю, что рано или поздно мы придем к такому, что и французские наши коллеги. Ольга Васильева, министр просвещения ПФ

В некоторых российских школах уже есть специальные ящики, в которые ученики должны класть свои телефоны. Для родителей, которые волнуются за своих детей, есть специальный контрольный сигнальный телефон. По нему можно связаться с учителем. К тому же, министр отметила, что нет никакой необходимости в личном смартфоне, так как в современных школах полностью оборудованные классы, даже есть планшеты.

В конце июля во Франции приняли законопроект, запрещающий пользоваться мобильными телефонами в начальных и средних классах.

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