За оформление ДТП через смартфон в Ленобласти и Петербурге можно получить до 400 тысяч рублей

В России появилось специальное мобильное приложение для регистрации ДТП при оформлении европротокола.

В России заработало мобильное приложение "Европротокол.ДТП", с помощью которого можно самостоятельно зарегистрировать ДТП. Об этом сообщает РГ.

Данное приложение можно скачать как в App Store, так и в Google Play. Если произошло ДТП, нужно запустить программу на телефоне, ввести дату выдачи полиса ОСАГО. После этого заполняется извещение о ДТП, фотографируется сам документ и происшествие. Снимки автоматические отправляются в базу ОСАГО и отредактировать их будет невозможно.

Европротокол (оформление аварии без ГИБДД) начал действовать в России со 2 августа 2014 года. Воспользоваться им можно только если нет пострадавших и не нанесен ущерб другому имуществу, кроме самих двух машин, также у обоих участников ДТП должен быть ОСАГО. Европротокол теперь позволяет обойтись без сотрудников ГИБДД даже при разногласиях между водителями. В этом случае обстоятельства аварии должны быть зафиксированы или с помощью специального мобильного приложения или видеорегистратором с ГЛОНАСС.



Также с 1 июня 2018 увеличились лимиты возмещения ущерба при ДТП по европротоколу — с 50 000 до 100 000 руб. В Ленинградской области и в Петербурге с 2014 года по-прежнему действует безлимитный европротокол до 400 тыс. рублей при фиксации ДТП с помощью видеорегистратора с ГЛОНАСС.

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Фото: Блог Одного-Нижегородца/ ВК