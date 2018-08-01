Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 10:13
0
MShaffter
131
Код вставки плеера

На Тверской в Москве произошла массовая авария

0
 
 

В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.

Сегодня утром, 1 августа на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара произошло массовое ДТП.

Сообщается, что в аварии пострадали 7 автомобилей. На опубликованных кадрах видео из проезжающего мимо автомобиля видно, что одно авто стоит с поврежденным капотом на перекрестке, остальные автомобили поодаль. Одна из машин лежит на боку. На месте происшествия работают все спасательные службы и полиция. На проезжей части лежат мелкие детали от автомобилей. Точных данных о пострадавших не имеется.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Видео: ВК, Макс Ворошилов

Теги: дтп на тверской , жесть , массовая авария , москва , новости москвы , сводка дтп москва
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5