В Минпросвещения рассказали о том, какую задачу выполняет образование.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов счел решение назвать образование услугой ошибкой. Об этом чиновник заявил в рамках выступления в эфире программы Диалог" на телеканале "Россия-24". Спикер подчеркнул, что образование гораздо более шире и фундаментальнее, чем просто услуга.

Я считаю, что ошибкой было в свое время, наверное, когда мы сказали, что образование - это услуга. Это не так, абсолютно... С экономической точки зрения, юридической точки зрения. Но образование – это намного больше, шире, фундаментальнее, системнее, это формирование мировоззрения будущего гражданина. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Эксперт напомнил, что от системы образования в стране во многом зависит то, насколько успешным человек станет в будущем.

В Минпросвещения оценили необходимость использования гаджетов в школах.

Фото: Государственная дума