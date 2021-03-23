Кравцов заявил, что переход школ на удаленку не привел к серьезным проблемам в обучении

Глава Минпросвещения рассказал о результатах работы школ во время удаленного режима обучения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что вынужденный переход школ на удаленный режим работы не привел к серьезным проблемам в обучении. Об этом чиновник сообщил на заседании комитета Госдумы по вопросам образования и науки.

Хочу начать с качества образования. Вынужденный временный переход на дистанционное обучение ... - в начале учебного года мы провели с Рособрнадзором срез знаний, как отразилось домашнее обучение на качестве обучения, и увидели, что каких-то серьезных проблем нет. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Эксперт подчеркнул, что несмотря на удаленку профильное ведомство смогло организовать точечную работу со школами при участии институтов повышения квалификации по теме темам, которые необходимо было восполнить, чтобы школьники не потеряли интерес к учебе.

Министр просвещения заявил о необходимости ввести федеральную программу по выезду учителей на отдых.

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