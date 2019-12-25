В Минпросвещения оценили необходимость использования гаджетов в школах

В Минпросвещения России оценили необходимость использования гаджетов в школах. Об этом в интервью Псковскому агентству новостей сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Чиновник уточнил, что не видит необходимости в полном переходе образовательных учреждений на технологические устройства.
Планшеты и гаджеты, они могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа.
Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ
Эксперт напомнил журналистам, что в России действуют установленные Роспотребнадзором нормы использования учащимися компьютерной техники.
Минпросвещения рассчитывает ликвидировать третью смену в школах к 2025 году.
Фото: Правительство РФ
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