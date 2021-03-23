Минпросвещения рассчитывает ликвидировать третью смену в школах к 2025 году

Сергей Кравцов сообщил о строительстве учебных заведений.

Минпросвещения России рассчитывает ликвидировать третью смену в школах к 2025 году. Об этом глава профильного ведомства Сергей Кравцов сообщил парламентариям на заседании Комитета Госдумы по вопросам образования и науки. Чиновник объяснил, что на строительство новых учебных заведение будет произведена выплата из федеральных грантов до 2038 года.

С этого года уже есть постановление правительства. По государственно-частному партнерству мы построим на 500 школ больше, чем планировалось. Таким образом, мы в общей численности создадим более 1 млн мест к 2025 году и закроем третью смену, недопустим роста второй смены. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Эксперт напомнил, что в систему образования на строительство школ удалось привлечь более 300 млрд рублей. Чиновники смогли пролонгировать до 2038 года средства из грантов за счет федерального бюджета. Это позволит сократить нагрузку на региональные бюджеты.

Минпросвещения может сократить время обучения по некоторым программам в колледжах.

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