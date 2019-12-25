Минпросвещения может сократить время обучения по некоторым программам в колледжах

Минпросвещения России может сократить время обучения по некоторым программам в колледжах. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов сообщил парламентариям на заседании комитета Государственной Думы по вопросам образования и науки. Чиновник уточнил, что программу до двух лет могут сократить не по всем специальностям, а по конкретным.
Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения обучения в среднем профессиональном образовании по тем программам, где это необходимо, кроме культуры, здравоохранения, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста.
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ
По словам эксперта, в Минпросвещения РФ проанализировали ряд программ колледжей на их соответствие запросам региона. Установлено, что 30 процентов программ подготовки не соответствуют запросам российских субъектов, в которых планируется их актуализация.
Кравцов заявил, что переход школ на удаленку не привел к серьезным проблемам в обучении.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все