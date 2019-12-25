  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минпросвещения может сократить время обучения по некоторым программам в колледжах
Сегодня, 11:10
92
lesjasap

Минпросвещения может сократить время обучения по некоторым программам в колледжах

0 0

В ведомстве проверили программы подготовки специалистов к запросам регионов.

Минпросвещения России может сократить время обучения по некоторым программам в колледжах. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов сообщил парламентариям на заседании комитета Государственной Думы по вопросам образования и науки. Чиновник уточнил, что программу до двух лет могут сократить не по всем специальностям, а по конкретным.

Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения обучения в среднем профессиональном образовании по тем программам, где это необходимо, кроме культуры, здравоохранения, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

По словам эксперта, в Минпросвещения РФ проанализировали ряд программ колледжей на их соответствие запросам региона. Установлено, что 30 процентов программ подготовки не соответствуют запросам российских субъектов, в которых планируется их актуализация.

Кравцов заявил, что переход школ на удаленку не привел к серьезным проблемам в обучении.

Теги: колледжи, минпросвещения, сергей кравцов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии