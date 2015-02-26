Замминистра обороны России провел переговоры с главнокомандующим ВС Мьянмы

Между государствами последние несколько лет интенсивно развивается военное сотрудничество.

В городе Нейпьидо состоялись переговоры замминистра обороны России Александра Фомина с главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном, сообщает Russia Today со ссылкой на Минобороны России.

Визит российской делегации является ответным шагом на посещение главнокомандующим ВС Мьянмы в прошлом году парада Победы в Москве. По словам Фомина, Мьянма для для России - это надёжный союзник и стратегический партнёр России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

По итогам встречи была дана положительная оценка двусторонним отношениям в военной области. Участники также подтвердили необходимость всячески способствовать углублению сотрудничества государств.

Ранее в Мьянме десятки человек погибли в столкновениях. Трёх человек за время протестных акций приговорили к тюремным срокам.

Фото: voennoedelo.com