Замминистра обороны России посетил военный парад в Мьянме

В мероприятии принимала участие российская военная техника.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и члены Общественного совета посетили военный парад в Мьянме. Об этом сообщили представители пресс-службы российского оборонного ведомства. Торжественная церемония состоялась в честь 76-ой годовщины ВС в столице Нейпьидо.

Напомним, что визит российской делегации стал ответным шагом на посещение Москвы главнокомандующего ВС Мьянмы Мин Аун Хлайна в прошлом году. Тогда военнослужащий посетил Россию ради смотра Парада Победы.

В параде, который прошел на главной военной площади города, приняли участие заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин…военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу. пресс-служба Минобороны РФ

В Мьянме военным маршем прошли порядка восьми тысяч человек. В мероприятии было задействовано 200 единиц боевой техники и 35 вертолетов и самолетов. В частности, были продемонстрированы средства российской разработки: МиГ-29, Як-130, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие образцы вооружения. В Минобороны РФ напомнили, что большая часть показанной техники производится местными предприятиями.

В Мьянме 40 человек погибли в столкновениях в минувшее воскресенье.

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