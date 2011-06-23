Силовик заявил, что будет стрелять по головам.

Появилось видео военного Мьянмы с угрозами расстрела гражданских лиц. В социальных сетях распространился ролик, на котором участник государственного переворота говорит о расстреле мирного населения, если жители страны откажутся выполнять требования.

Если выйдете из дома после 20:00, я будут стрелять вам по головам. заявление военного

Напомним, что госпереворот в Мьянме произошел около месяца назад. Власть в стране захватили высокопоставленные силовики. В стране после этого вспыхнули массовые протесты. Для разгона активистов полиция использует боевое оружие. В ООН зафиксировали, что с 1 февраля в государстве скончалось более 50 граждан-протестующих. Из них 38 человек погибли во время акции, которая прошла 3 марта.

В ходе протестов в Мьянме погибли свыше 50 человек.

Фото: Pixabay.com, Telegram/LifeShot