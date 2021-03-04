Силовики избивали медиков, помогавших пострадавшим на протесте 3 марта.

В ходе протестов в Мьянме погибли свыше 50 человек. Об этом сообщила местная Ассоциация помощи политическим заключенным. Правозащитники также уточнили, что с того момента, когда власть в стране перешла к военным, было задержано почти 1,5 тысячи граждан. В социальных сетях распространилось видео с фактом избиения представителями закона медиков, которые помогают пострадавшим на протесте. Местные журналисты сообщают о том, что после нападения силовиков на бригаду врачей, одна жертва скончалась от травм.

По состоянию на 3 марта задержано 1 498 человек. На данный момент 1 192 задержанных все еще находятся под стражей, включая четырех человек, приговоренных к тюремным срокам...Более 50 человек были убиты в результате жестких разгонов акций протеста заявление Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме

Эксперты напомнили, что официальные сведения о задержанных 3 марта расходятся с данными правозащитников. Власти сообщают всего о 183 задержанных, по мнению активистов - их более 800 человек.

Несколько десятков человек задержали во время протестов в Мьянме.

Фото: Telegram/Военный обозреватель