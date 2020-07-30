СМИ: в Мьянме полиция открыла стрельбу для разгона протестующих

Студенты и преподаватели Университета Моламьяйна присоединились к Движению гражданского неповиновения.

В Мьянме полиция открыла стрельбу для разгона протестующих. Об этом сообщили местные журналисты с портала The Irrawaddy со ссылкой на правоохранительные органы. По данным СМИ, митинг проводился около здания Университета города Моламьяйн. Люди вышли на улицу, чтобы высказать свое мнение по поводу захвата власти военными. В общей сложности полиции пришлось задержать 14 человек.

Портал Frontier Myanmar сообщил, что правоохранителями во время разгона толпы было произведено порядка шести выстрелов. накануне силовики провели обыски на кампусе Университета. В СМИ напомнили, что участниками акции протеста в поддержку Движения гражданского неповиновения стали студенты и преподаватели.

Напомним, что 1 февраля военные Мьянмы объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год. Они сместили с должностей руководство страны. По мнению захватчиков, чиновники пришли к руководству благодаря масштабным фальсификациям на выборах, которые состоялись в ноябре 2020 года. Военнослужащие задержали президента, государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира.

РФПИ анонсировал регистрацию вакцины "Спутник-V" в 25 странах.

Фото: Facebook/The Irrawaddy - English Edition