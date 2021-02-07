Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) анонсировал регистрацию вакцины "Спутник-V" в 25 странах. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".
На данный момент российский препарат одобрен в 20 государствах: Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане и Мьянме.
Напомним, что "Спутник-V" - первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали ученые из Центра имени академика Н.Ф. Гамалеи на основе изученной платформы вектора аденовируса человека. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа. В декабре ею начали прививать граждан.
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Видео: YouTube / Reuters
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