В материале The Lancet упоминалось о том, что исследователям удалось подтвердить эффективность вакцины на уровне 91,6%.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) анонсировал регистрацию вакцины "Спутник-V" в 25 странах. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".

На данный момент российский препарат одобрен в 20 государствах: Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

Напомним, что "Спутник-V" - первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали ученые из Центра имени академика Н.Ф. Гамалеи на основе изученной платформы вектора аденовируса человека. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа. В декабре ею начали прививать граждан.

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Видео: YouTube / Reuters

