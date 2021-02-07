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Глава Минэкономики ФРГ призвал не связывать СП-2 с Навальным

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Германия рискует потерять большие деньги в случае прекращения строительства.

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер призвал не связывать "Северный поток -2" с делом оппозиционера Алексея Навального.

Министр выделил два вопроса, которые существуют на протяжении десятилетий – это экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, а также серьезные нарушения прав человек и реакция на это.

Если "Северный поток -2" не будет достроен, то Россия не станет автоматически продавать меньше газа, поскольку по-прежнему эксплуатируются "Северный поток -1" и газопровод через Украину, но германские компании потеряют огромные инвестиции.

-Петер Альтмайер, глава Минэкономики ФРГ

Альмайер добавил, что в свете ситуации вокруг Навального "может себе представить ясный ответ", который якобы направлен против нарушителей прав человека в России. Однако, по мнению министра, этот ответ не может быть общим со стороны всех стран ЕС.

Ранее мы сообщили, что ученые создали прозрачную древесину для энергосберегающих окон и зданий.

Видео: YouTube / Bleib gesund und informiert

Теги: алексей навальный, глава минэкономики фрг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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