Ученые создали прозрачную древесину для энергосберегающих окон и зданий

Специалисты предложили достаточно простой и экологичный способ делать древесину прозрачной.

Ученые из Университета Мэрилэнда в США создали прозрачную древесину для энергосберегающих окон и строительства зданий.

Чтобы сделать древесину прозрачной не нужно удалять из дерева лингин, "отвечающий" за цвет. Достаточно сосредоточиться на его хромофорах. Технология подразумевает применение раствора перекиси водорода, этанола и ультрафиолетового света. После этих действий материал становится прозрачным и хрупким. Его необходимо дополнительно обработать эпоксидной смолой.

Исследователи обработали древесину базальтового дерева перекисью и оставили на открытом месте под солнцем. В течение часа дерево стало белым и начало пропускать до 88% излучения в видимом диапазоне. Ученые полагают, что система будет удобна для промышленного применения.

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Видео: YouTube / Your Morning

