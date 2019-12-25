Самолеты не будут покидать страну и прибывать из-за границы до начала лета 2021 года.

СМИ: в Мьянме военные закрыли авиасообщение со страной. Об этом сообщили местные журналисты Myanmar Times со ссылкой на документ от военных, которые пришли к власти в стране. По данным прессы, в тот же день новое руководство выпустило для пилотов заявление о том, что международное авиасообщение с государством временно приостановлено до начала июня 2021 года.

В уведомлении для пилотов Notice to Airmen говорится о том, что все взлеты самолетов вылеты из аэропортов Мьянмы, а также все посадки прекращаются до 23:59 (19:29 по московскому времени) 31 мая текущего года. Однако пока что аэропорту не получали официальный уведомлений от властей. Иностранные дипломатические ведомства заявили о приостановке авиасообщения только до 30 апреля.

Напомним, что 1 февраля 2020 года военные из Мьянмы арестовали руководство правительства страны за несколько часов до новой сессии парламента. Ранее чиновников обвинили в фальсификации выборов в пользу правящей партии. Был задержан в том числе и президент Вин Мьинта.

В Мьянме военные захватили власть и объявили чрезвычайное положение на год.

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