Главнокомандующий Мин Аунг Хлайн получил всю государственную власть в стране в результате переворота.

В Мьянме военные захватили власть и объявили чрезвычайное положение на год. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на военное телевидение страны.

Военные заявили о том, что власть переходит под их контроль на один год. Причина захвата, по их словам, в том, что правительство Мьянмы неспособно отреагировать на заявления военных. Они говорили о грубых фальсификациях на прошедших выборах.

Главнокомандующий Мин Аунг Хлайн получил всю государственную власть в стране в результате переворота.

Ранее Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом.

Видео: Youtube/The Star