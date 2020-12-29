Глава Минобороны обсудит с представителями иностранного государства военно-техническое сотрудничество.

Сергей Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь главы российского министра обороны Россияна Марковская. Чиновница уточнила, что сейчас глава оборонного ведомства РФ находится в Нейпьидо. Там у него запланировала встреча с главнокомандующим Вооруженными силами Мин Аун Хлайном сотрудничество.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном Россияна Марковская, пресс-секретарь Сергея Шойгу

Известно, что ключевыми темами для обсуждения между сторонами станет военно-техническое обеспечение, а также обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Шойгу поставил войскам задачу осваивать беспилотники и боевых роботов.

Фото и видео: Минобороны России