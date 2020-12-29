В Минобороны прошло первое селекторное совещание в 2021 году.

Сергей Шойгу поставил войскам задачу осваивать беспилотники и боевых роботов. Об этом глава Минобороны заявил на первом в 2021 году селекторном совещании военного ведомства. Министр назвал приоритетные задачи в деятельности командиров и штабов Вооруженных сил. В частности, в список попало широкое использование роботизированных комплексов, БПЛА, автоматизированных систем управлениям.

Также Шойгу заявил о необходимости поддержания уровня готовности ядерной триады. Речь идет о силах ракетных войск стратегического назначения, дальней авиации и подводных ракетоносцев. Министр призвал активнее внедрять научные разработки в войска.

При этом нужно исходить из прогнозов характера вооружённых конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

На заседании военные обсудили планы на текущий год по основным направлениям деятельности. По итогам совещания Сергей Шойгу даст ряд поручений. Контроль за их выполнением будет возложен на Центр управления национальной обороной.

Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений.

Фото: Минобороны России