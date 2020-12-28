На данный момент продолжается работа по формированию пакета новых контрактов.

Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений. О этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что власти "выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам". На данный момент продолжается работа по формированию пакета новых соглашений.

Он у нас постоянно в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Ранее Шойгу рассказал о первых ударных беспилотниках для Вооруженных сил РФ.

Видео: YouTube / Россия 24