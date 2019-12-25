Шойгу заявил, что ВС России выполнили все задачи на год

В Минобороны РФ прошло селекторное совещание.

Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России выполнили все задачи на текущий год. Об этом глава Минобороны РФ рассказал коллегам на селекторном совещании. Ранее чиновник выразил благодарность личному составу оборонного ведомства за профессионализм и четкую работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим на этот период, выполнены...Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

В Минобороны заявили, что возможности ВС России увеличились на 13 процентов по сравнению с 2019 годом. При этом количество обновленного вооружения достигло отметки в 70,1 процент, а исправность боевой техники находится на уровне 95 процентов. В армии продолжается плановая модернизация и переоснащение войск.

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Фото: Минобороны России