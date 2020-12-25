Алиев потоптал ногами армянский указатель в Карабахе

Политик посетил бывшие районы НКР, которые перешли под контроль Баку.

Ильхам Алиев потоптал ногами армянский указатель в Нагорном Карабахе. Соответствующий ролик опубликован на местном портале Oxu.az. на кадрах зафиксировано, что президент Азербайджана топчет ногами дорожный указатель на армянском языке. Ранее объект по просьбе политика снесли с территории.

Напомним, что 23 декабря Алиев вместе с супругой посетили районы, которые перешли под контроль Баку после подписанного трехстороннего соглашения с Ереваном и Москвой. Политик попозировал журналистам на фоне демонтированного указателя. На камеру глава государства заявил, что если армянские военные выстрелят в сторону Азербайджана, то будут обречены на ликвидацию.

Напомним, что отношения между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха обострились осенью 2020 года.

Шойгу: миротворцы РФ не допустили серьезных инцидентов в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / Xəzər Xəbər