Шойгу: миротворцы РФ не допустили серьезных инцидентов в Нагорном Карабахе

Российские военнослужащие находятся в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Благодаря работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в регионе удалось избежать серьезных инцидентов с момента вступления в силу договора между Россией, Арменией и Азейрбайджаном. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии министерства.

По словам руководителя ведомства, российские военные располагаются на 23 наблюдательных постах.

На сегодняшний день не допущено ни одного серьезного инцидента. Открыто и поддерживается безопасное движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору

Сергей Шойгу

Министр обороны добавил, что российская сторона помогла организовать обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу "всех на всех", а также обмен телами погибших.

Миротворцы РФ находятся в Нагорном Карабахе с 10 ноября. За это время в регион вернулось более 42 тысяч беженцев, а на территории было разминировано более 6 тысяч взрывоопасных предметов.

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