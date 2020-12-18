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Алиев выступил в защиту Пашиняна

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Он заявил, что армию, разгромленную Азербайджаном, создавал не Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в защиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Заявление он сделал на заседании Совета глав государств СНГ. 

Алиев заявил, что армию, разгромленную Азербайджаном, создавал не Пашинян, а бывшие армянские лидеры - Кочарян и Саргсян.

Те, кто пытается атаковать Пашиняна, должны понимать, что это не его армия. 

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Ранее Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался в прошлом.

Видео: kremlin.ru

Теги: алиев, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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