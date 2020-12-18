Алиев выступил в защиту Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в защиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Заявление он сделал на заседании Совета глав государств СНГ.
Алиев заявил, что армию, разгромленную Азербайджаном, создавал не Пашинян, а бывшие армянские лидеры - Кочарян и Саргсян.
Те, кто пытается атаковать Пашиняна, должны понимать, что это не его армия.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Ранее Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался в прошлом.
Видео: kremlin.ru
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