Алиев выступил в защиту Пашиняна

Он заявил, что армию, разгромленную Азербайджаном, создавал не Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в защиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Заявление он сделал на заседании Совета глав государств СНГ.

Алиев заявил, что армию, разгромленную Азербайджаном, создавал не Пашинян, а бывшие армянские лидеры - Кочарян и Саргсян.

Те, кто пытается атаковать Пашиняна, должны понимать, что это не его армия. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Ранее Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался в прошлом.

Видео: kremlin.ru