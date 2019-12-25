Захарова призвала не выдергивать из контекста слова Мединского о Карабахе

Москва призывает не выдергивать из контекста слова помощника российского президента Владимира Путина Владимира Мединского о Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства ТАСС сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что наша страна на высшем уровне признала данный регион частью азербайджанской территории. В своей речи Владимир Мединский же имел в виду исторический аспект, боль людей и социокультурные особенности земли.
Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото: МИД России
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