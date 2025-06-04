Захарова: РФ приняла к сведению слова Вучича о ревизии поставок сербской продукции

В МИД России оценили реакцию Белграда на сообщение СВР по оборонным поставкам для ВСУ.

Москва приняла к сведению слова сербского президента Александра Вучича для национального телеканала PTC об инициированной ревизии военно-технического сотрудничества по вопросу поставок местной продукции военного назначения после публикации данных Службой внешней разведки России. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 4 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Речь идет об обнародованном документе от 29 мая, в котором разведка нашей страны указала, что киевский режим получает от сербских оборонных предприятий продукцию "вопреки декларируемому официальным Белградом так называемому нейтралитету". В Белграде отметили, что работы проводятся для выявления возможных махинаций с сертификатами конечного пользователя.

Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России