Президент Алиев выделил 1 млн. долларов на гумпомощь Украине

Украинцы получат электротехническое оборудование, которое произвели в Республике.

Президент Арзербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому Украина получит от страны 1 млн. долларов в качестве гуманитарной помощи, – сообщает РИА Новости со ссылкой на документ с сайта главы азербайджанского государства.

Из указа следует, что Азербайджанская Республика, основываясь на принципах гуманизма, оказывает гумпомощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе. До этого государство неоднократно помогало украинцам.

Помощь Украине будет выделена в манатном эквиваленте. Средства возьмут из резервного фонда президента Республики для закупки и отправки электротехники, произведенной в Азербайджане.

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