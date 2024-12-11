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Президент Алиев выделил 1 млн. долларов на гумпомощь Украине
Сегодня, 20:40
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Президент Алиев выделил 1 млн. долларов на гумпомощь Украине

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Украинцы получат электротехническое оборудование, которое произвели в Республике.

Президент Арзербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому Украина получит от страны 1 млн. долларов в качестве гуманитарной помощи, – сообщает РИА Новости со ссылкой на документ с сайта главы азербайджанского государства.

Из указа следует, что Азербайджанская Республика, основываясь на принципах гуманизма, оказывает гумпомощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе. До этого государство неоднократно помогало украинцам.

Помощь Украине будет выделена в манатном эквиваленте. Средства возьмут из резервного фонда президента Республики для закупки и отправки электротехники, произведенной в Азербайджане.

Ранее мы писали, что Россия и Украина обменялись пленными.

Фото: PxHere

Теги: азербайджан, алиев, гуманитарная помощь, сво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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