Россия и Украина обменялись пленными

В Минобороны рассказали, что сейчас возвращенные военнослужащие находятся в Белоруссии.

Новый обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной 5 февраля 2025 года. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. В профильном ведомстве добавили, что в результате успешного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории государству удалось вернуть домой 150 наших соотечественников. В настоящее время они наъодятся в Белоруссии. Там бойцы получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Им предоставлены возможность связаться с родственниками. Затем военнослужащие отправятся в Россию, где их ждет реабилитация и лечение.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ОТРК "Искандер-М".

Фото: Минобороны России