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Россия и Украина обменялись пленными
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Россия и Украина обменялись пленными

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В Минобороны рассказали, что сейчас возвращенные военнослужащие находятся в Белоруссии.

Новый обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной 5 февраля 2025 года.  Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. В профильном ведомстве добавили, что в результате успешного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории государству удалось вернуть домой 150 наших соотечественников. В настоящее время они наъодятся в Белоруссии. Там бойцы получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Им предоставлены возможность связаться с родственниками. Затем военнослужащие отправятся в Россию, где их ждет реабилитация и лечение.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ОТРК "Искандер-М".

Фото: Минобороны России

Теги: военнопленные, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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