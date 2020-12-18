Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался в прошлом

Он также предостерег "реваншистские силы в Армении" от попыток пересмотреть трехстороннее заявление.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ.

Глава республики согласился с президентом России Владимиром Путиным в том, что о военном конфликте между Азербайджаном и Арменией, который начался 27 сентября, стоит говорить в прошедшем времени. Также Алиев предостерег "реваншистские силы в Армении" от попыток пересмотреть трехстороннее заявление по Карабаху.

Ранее Путин заявил, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана.

Видео: kremlin.ru