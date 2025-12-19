Алиев не исключил возможность нового нефтяного бума в Азербайджане

По его словам, главным приоритетом для республики является диверсификация экономики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность нового нефтяного бума в республике.Об этом он заявил на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Алиев отметил, что в стране увеличивают добычу газа и сокращают добычу нефти. При этом, по его словам, у властей есть планы по стабилизации и увеличении добычи нефти. Президент добавил, что главным приоритетом для республики является диверсификация экономики. Он подчеркнул, что на сегодняшний день большая часть энергетических проектов завершена..

Возможно, сейчас еще рано об этом говорить, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Фото: YouTube / AZTV