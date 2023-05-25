Алиев предложил странам ОТГ провести военные учения в Азербайджане

Он подчеркнул, что учения можно будет провести в 2026 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам Организации тюркских государств (ОТГ) провести военные учения. Об этом он заявил на 12-м Саммите Совета глав государств организации.

По словам главы республики, страны ОТГ широко сотрудничают в военной, оборонной сферах и в области безопасности. Алиев отметил, что совместныевоенные учения могут пройти в 2026 году. Отметим, что в состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Узбекистан.

Ранее Армения заявила о несогласии с требованиями Азербайджана по миру.

