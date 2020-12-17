Путин считает, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана

По его словам, Армения не признала независимость Нагорного Карабаха.

Президент России Владимир Путин считает, что Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

Эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Владимир Путин, президент России

По его словам, Армения не признала независимость Нагорного Карабаха.

Ранее Путин разъяснил позицию России по Карабаху. Глава государства заявил, что позиция Москвы — это урегулирование без пролития крови. Он отметил, что после заключения трёхсторонних соглашений случаи нарушения режима прекращения огня единичны.