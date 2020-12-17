Путин разъяснил позицию России по Карабаху

Президент России Владимир Путин разъяснил позицию России по Нагорному Карабаху. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.
Глава государства заявил, что позиция Москвы — это урегулирование без пролития крови. Он отметил, что после заключения трёхсторонних соглашений случаи нарушения режима прекращения огня единичны.
Надеемся, что они такими и останутся.
Владимир Путин, президент России
По его словам, главное — что люди в Нагорном Карабахе перестали гибнуть. Остальные вопросы в этом контексте он назвал второстепенными.
Путин подчеркнул, что напряжённая ситуация вокруг Карабаха складывалась много лет. Однако вмешательства из вне не было.
Ранее мы писали, что Путин надеется на улучшение ситуации в российской экономике в 2021 году.
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