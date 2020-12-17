Путин разъяснил позицию России по Карабаху

По его словам, главное — что люди в Нагорном Карабахе перестали гибнуть.

Президент России Владимир Путин разъяснил позицию России по Нагорному Карабаху. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

Глава государства заявил, что позиция Москвы — это урегулирование без пролития крови. Он отметил, что после заключения трёхсторонних соглашений случаи нарушения режима прекращения огня единичны.

Надеемся, что они такими и останутся. Владимир Путин, президент России

По его словам, главное — что люди в Нагорном Карабахе перестали гибнуть. Остальные вопросы в этом контексте он назвал второстепенными.

Путин подчеркнул, что напряжённая ситуация вокруг Карабаха складывалась много лет. Однако вмешательства из вне не было.

Ранее мы писали, что Путин надеется на улучшение ситуации в российской экономике в 2021 году.