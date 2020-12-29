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Россия поставит Мьянме ЗРК "Панцирь-С1" и беспилотники
Сегодня, 10:57
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lesjasap

Россия поставит Мьянме ЗРК "Панцирь-С1" и беспилотники

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Шойгу подписал в Мьянме соглашение о безопасности полетов.

Россия поставит Мьянме ЗРК "Панцирь-С1" и беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным оборонного ведомства, Сергей Шойгу подписал с иностранцами контракт на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов, а также дронов "Орлан-10Е" и радиолокационных станций. До этого военные заключили соглашение о безопасности полетов воздушных судов.

В ведомстве напомнили, что российские "Панцирь-С1" хорошо показали себя во время боевых действий на территории Сирии. Там ЗРК обеспечивают прикрытие баз в Тартусе и Хмеймиме. Комплексам удалось ликвидировать несколько десятков боевых беспилотников, которые были запущены боевиками.

Ранее партии "Панцирей-С1" были поставлены в Объединенные Арабские Эмираты и другие государства.

Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, мьянма, панцирь-с1, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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