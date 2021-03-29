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Германия сообщила о срыве видеоконференции глав ФРГ, России и Франции

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Новые сроки проведения видеоконференции пока объявлены.

Представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что видеоконференция между главами России, Германии и Франции не состоялась, приводит его заявление на брифинге ТАСС.

Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас.

Представитель камбина ФРГ Штеффен Зайберт

Эти переговоры не должны были проходить в формате "нормандской четверки", подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поэтому присутствие президента Украины Владимира Зеленского не подразумевалось. Песков, однако, отметил, что Донбасс станет одной из тем видеоконференции глав государств.

Новые дата и время проведения видеоконференции пока объявлены.

Ранее Песков назвал санкции Канады против России незаконными.

Видео: YouTube / Ihr Programm

Теги: германия, нормандская четверка, переговоры глав, россия, франция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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