Москва отреагирует на решение Оттавы ввести санкционные меры против чиновников и силовиков РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции Канады против России незаконными. Чиновник уточнил, что Москва предпримет ответные меры по данной ситуации. О конкретной реакции администрации президента РФ спикер не смог рассказать журналистам.

Напомним, что Оттава ввела в отношении российских чиновников и силовиков ограничения из-за нарушения прав человека. В список попали глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и заместитель начальника администрации президента Сергей Кириенко.

Канадские дипломаты заявили, что в отношении лиц из санкционного списка вводится режим замораживания активов. На территории страны и за ее пределами действует запрет на любые действия с имуществом указанных граждан. Также они не смогут въехать на территорию Канады.

Трюдо заявил о готовности Канады помочь Техасу.

Фото: Piter.tv