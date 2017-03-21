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Песков назвал санкции Канады против России незаконными
Сегодня, 9:51
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lesjasap

Песков назвал санкции Канады против России незаконными

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Москва отреагирует на решение Оттавы ввести санкционные меры против чиновников и силовиков РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции Канады против России незаконными. Чиновник уточнил, что Москва предпримет ответные меры по данной ситуации. О конкретной реакции администрации президента РФ спикер не смог рассказать журналистам.

Напомним, что Оттава ввела в отношении российских чиновников и силовиков ограничения из-за нарушения прав человека. В список попали глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и заместитель начальника администрации президента Сергей Кириенко.

Канадские дипломаты заявили, что в отношении лиц из санкционного списка вводится режим замораживания активов. На территории страны и за ее пределами действует запрет на  любые действия с имуществом указанных граждан. Также они не смогут въехать на территорию Канады.

Трюдо заявил о готовности Канады помочь Техасу.

Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий песков, канада, кремль, санкции
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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