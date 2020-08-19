Трюдо заявил о готовности Канады помочь Техасу

Премьер-министр Канады выступил с обращением после виртуальной встречи с Джо Байденом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности Канады помочь пострадавшему от непогоды американскому штату Техас. Выступление политика транслировалось национальным телевидением. По словам спикера, местные власти надеются оказать поддержку в восстановлении нормального режима работы электросетей. Такое предложение Трюдо внес во время виртуальной встречи с главой Белого дома США Джо Байденом.

Все мы сейчас думаем о наших друзьях в Техасе...Канада готова помочь. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Напомним, что в Техасе произошел коллапс из-за обрушившегося снегопада.Массовые сбои были вызваны резким похолоданием. Компаниям пришлось пойти на веерные отключения потребителей от ресурсов. В течение нескольких дней миллионы человек оставались без света.

США и Канада договорились модернизировать NORAD.

Видео: Youtube/Reuters