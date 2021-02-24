Об этом глава США и премьер Канады поговорили в рамках виртуальной встречи.

США и Канада договорились модернизировать NORAD (Командование воздушно-космической обороны). Об этом журналистам заявил американский президент Джо Байден после виртуальной встречи с премьер-министром Оттавы Джастином Трюдо.

Мы договорились модернизировать NORAD - единственное в своем роде военное командование, включающее две страны. Джо Байден, президент США

Политик также уточнил, что США и Канада планируют расширить диалог по вопросам континентальной безопасности, а также экономического и социального развития Арктики.

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Видео: Youtube/CTV News