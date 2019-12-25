В Space News рассказали о том, что на орбите Земли находится изделие NORAD ID 46395.

"Оружие массового уничтожения" Китая отправило неизвестный объект в космос. Об этом сообщили журналисты Space News. Они рассказали, что секретный экспериментальный космический корабль многоразового использования выпустил объект во внеземное пространство, когда находился на орбите планеты. Это произошло в сентябре 2020 года.

Американские специалисты сослались на данные трекера, который мониторит информацию командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Эксперты установили, что изделие NORAD ID 46395 находится на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса. Предположительно, оно было сброшено в космос 5 сентября.

Напомним, что ранее SpaceNews заявлял о том, что в 2017 году Китай упоминал о планах испытать в 2020 году космический корабль. Иностранный аппарат является аналогом мини-шаттла X-37B ВВС США.

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