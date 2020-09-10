Тайвань: истребители Китая снова приближались к острову

Два дня подряд авиация Пекина облетает остров.

Тайвань утверждает, что истребители армии Китая снова приближались к району острова. Об этом сообщается в распространенном заявлении на сайте оборонного ведомства в Тайбэе. Военные второй день подряд фиксируют активность боевой авиации Пекина около острова. Речь идет о сближении с Тайванем Су-30 и транспортника "Юнь-8". Борты находились в пределах декларируемой регионом опознавательной зоны ПВО. Экипажи китайских пилотов совершили маршрут в юго-западном направлении. Днем ранее Тайвань отслеживал китайские истребители "Цзянь-10" и Су-30.

Тайбэй призвал Пекин прекратить действия, которые направлены на дестабилизацию ситуации в регионе. Минобороны Китая официально не прокомментировало данные инциденты.

Напомним, что Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией. Однако он является неотъемлемой частью территории Китая. Этой позиции придерживается не только Пекин, но и большинство стран, включая Россию.

Китай ввел санкции против американского производителя истребителей.

Видео: YouTube / 兵鉴堂