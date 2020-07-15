Китай ввел санкции против американского производителя истебителей

Причиной этого стала возможная сделка США и Тайваня по продаже оружия

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай выступает решительно против возможной поставки вооружения из США в Тайвань. В связи с этим в КНР решили наложить санкции на главного поставщика – Lockheed Martin.

Данная компания производит истребители F 16 Fighting Falcon, F 22A Raptor и F 35 Lightning II, имеет наработки в космической отрасли, а также занимается электронными системами.

Ранее Госдеп одобрил возможную сделку по продаже в Тайвань оборудования для модернизации систем Patriot PAC-3 на сумму свыше 600 млн долларов, основным подрядчиком должна была стать Lockheed Martin.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с решением Пекина о введении ограничительных мер. Он подчеркнул, что надеется на его пересмотр.

Видео: Youtube/China Daily