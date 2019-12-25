Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США

Китайский истребитель Су-35 сбит системой ПВО Тайваня и США. Об этом сообщили международные СМИ. В агентстве Colonelcassad отмечается, что пекинскому борту удалось преодолеть границы воздушного пространства Тайваня. Пилот успел катапультироваться. Однако его взяли в плен. Эксперты ожидают эскалацию конфликта из-за произошедшего.
Стоит отметить, что ряд тайваньских СМИ заявил о том, что сбитый самолет Военно-воздушных сил КНР был не бортом Су-35, а истребителем J-10. Официальных комментариев от НОАК не поступало.
Аналитики говорят о том, что агрессия со стороны Тайваня приведет с масштабной конфронтации с Китаем.Между Пекином и островом на данный момент существуют натянутые отношения.
Индийское военное командование укрепляет позиции в Ладакхе.
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Следствием данного инцидента скорее всего будет отсутствие каких-либо сомнений о принадлежности Тайваня. Ибо там окажутся китайские войска.
Оборона своего воздушного пространства агрессией не является.
Ну , ты даёшь, полковник...!
где пруфы
Фантастика! Но нужны доказательста!