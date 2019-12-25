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Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США
Сегодня, 12:15
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lesjasap

Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США

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В Тайване заметили, что китайский пилот взят в плен военнослужащими.

Китайский истребитель Су-35 сбит системой ПВО Тайваня и США. Об этом сообщили международные СМИ. В агентстве Colonelcassad отмечается, что пекинскому борту удалось преодолеть границы воздушного пространства Тайваня. Пилот успел катапультироваться. Однако его взяли в плен. Эксперты ожидают эскалацию конфликта из-за произошедшего.

Стоит отметить, что ряд тайваньских СМИ заявил о том, что сбитый самолет Военно-воздушных сил КНР был не бортом Су-35, а истребителем J-10. Официальных комментариев от НОАК не поступало.

Аналитики говорят о том, что агрессия со стороны Тайваня приведет с масштабной конфронтации с Китаем.Между Пекином и островом на данный момент существуют натянутые отношения.

Индийское военное командование укрепляет позиции в Ладакхе.

Теги: истребитель, китай, пво, тайвань
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 13:14

Следствием данного инцидента скорее всего будет отсутствие каких-либо сомнений о принадлежности Тайваня. Ибо там окажутся китайские войска. 

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Аноним
Сегодня 13:26

Оборона своего воздушного пространства агрессией не является.

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Аноним
Сегодня 12:49

Ну , ты даёшь, полковник...!

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Аноним
Сегодня 13:18

где пруфы

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Аноним
Сегодня 13:04

Фантастика!  Но нужны  доказательста!

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