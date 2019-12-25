Солдаты Нью-Дели заняли позиции на озере Пангонг.

Индийское военное командование укрепляет позиции в Ладакхе. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на Минобороны. На данный момент известно, что Индия заняла позиции на южном берегу озера Пангонг. В издании ET отмечается, что военные из Индии заняли позиции стратегических высотах Резанг-Ла и Чушул на южных берегах озера Пангонг.

Несколько недель назад в данном регионе прошли столкновения с китайскими военнослужащими. После этого стороны смогли договориться об отведении сил и средств от конфликтной территории.

Эти развёртывания находятся на нашей стороне границы и были предприняты для контроля любых перемещений с другой стороны….Индийские войска намерены помешать армии Китая перебросить свои подразделения в район Депсанг и сектор Чушул командование Индии

Военные рассказали, что на данном участке Китай неоднократно нарушал границу. Пекин также заявляет о нарушении границы со стороны Индии.

Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха.