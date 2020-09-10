Китай примет участие в учениях "Кавказ-2020" в России

Военные КНР прибудут в Астраханскую область.

Китайские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" в России. Об этом рассказали представители Минобороны КНР. Чиновники отметили, что достигли договоренности между Пекином и Москвой о том, что солдаты Народно-освободительной армии будут направлены в Астраханскую область с 21 по 26 сентября.

В этот важный момент глобальной борьбы с пандемией участие Китая в учениях направлено на дальнейшее развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с РФ в новую эпоху заявление Минобороны Китая

В учениях будут также задействованы российские военнослужащие, представители Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и ряда других стран. В Китае подчеркнули, что маневры не связаны с ситуацией в регионе и не направлены против третьих стран.

Шойгу рассказал об установленных на АрМИ-2020 рекордах.

Видео: Минобороны России