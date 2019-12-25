Шойгу рассказал об установленных на АрМИ-2020 рекордах

Из 37 рекордов 27 принадлежат российской армии.

Сергей Шойгу рассказал об установленных в рамках "Армейских международных игр-2020" рекордах. Глава Минобороны РФ рассказал, что в общей сложности в ходе состязаний установлено 37 рекордов, 27 из которых принадлежат российским военным.

Итоги состязаний военнослужащих из 32 стран подвели 5 сентября. Установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат нашей сборной. Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Глава оборонного ведомства заметил, что в топ сильнейших команд также попали представители Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана. Шойгу признал такую форму сотрудничества перспективной и заявил о намерении ее продолжать в дальнейшем.

Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России.